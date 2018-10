De esta forma se enteró Thomas Markle del embarazo de su hija Meghan

Estados Unidos.- Thomas Markle se remontó al momento en que sostuvo por primera vez a su hija hace 37 años, una pequeña que le robó el corazón en el primer instante en que la vio y que luego se convertiría en la duquesa de Sussex al formar parte de la familia real británica.

En entrevista para The Daily Mail, el papá de Meghan Markle compartió cómo le llegó la noticia de que su hija y el príncipe Harry tendrán a su primer bebé en la primavera de 2019.

De acuerdo con el medio, Thomas Markle se encontraba haciendo fila en su auto para cruzar la frontera Estados Unidos-México, mientras escuchaba un programa de radio. De pronto, la programación normal se interrumpió para felicitar a los duques de Sussex por la espera de su primer bebé.

Asimismo, el padre de la duquesa de Sussex contó que él fue la primera persona que sostuvo en brazos a Meghan Markle, ya que mientras su madre, Dorian Ragland, estaba dormida debido la anestesia tras la cesárea, los doctores le entregaron a la bebé para que la cargara.

Fue amor a primera vista. Ella era la bebé más hermosa. Meghan me guiñó y me enamoré, y no he dejado de amarla desde ese día", relató Thomas.