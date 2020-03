De esta manera, 'El Burro' Van Rankin le conseguía chicas a Luis Miguel

Ciudad de México.- Durante una emisión de Miembros al Aire, el conductor Jorge 'El Burro' Van Rankin narró una historia que vivió cuando acompaña a Luis Miguel en sus presentaciones.

Incluso, el presentador de Televisa relató que, en ocasiones, contactaba algunas mujeres para los festejos que se realizaban después de los conciertos del intérprete de La incondicional.

Yo de le decía ‘'cabr…, no mam…, organízate una chavas para después en el hotel' y me decía 'a ver, pende…, yo no puedo cantar y ligar, cabr…'”.