De esta manera vivió Emma Coronel en NY durante el juicio del 'Chapo'

Nueva York, EU.- Un programa de Telemundo reveló cómo fue que vivió Emma Coronel en Nueva York durante el juicio de su esposo, Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo'.

En los casi cuatro meses del proceso legal contra 'El Chapo', Emma Coronel estuvo en el centro de la polémica, pues no solo sufrió el acoso de los medios en cada audiencia, sino también se desataron rumores en torno a sus actividades en redes sociales.

Este jueves 21 de febrero, el programa Al Rojo Vivo finalmente reveló que la sinaloense se hospedó en una habitación sencilla del hotel The Tillary, ubicado en el corazón de Brooklyn.

Con un costo de 200 dólares por noche, (más de 3 mil 800 pesos), Emma eligió el establecimiento por cuestiones estratégicas, pues además de ser un lugar limpio y cómodo, está a solo unos minutos de la corte.

Pese a que la exreina de belleza siempre se distinguió por presumir atuendos impecables e incluso elegir los trajes que su esposo luciría en cada audiencia, su estancia en Nueva York no fue tan lujosa como podría pensarse.

Emma Coronel no disfrutó de la vida nocturna y durante una entrevista para The New York Times señaló que sus días favoritos eran los viernes porque tenía unas horas adicionales para dormir.

De acuerdo con información proporcionada por el personal de The Tillary, la esposa de 'El Chapo' se ejercitaba al menos dos veces al día en el gimnasio del hotel.

Por otra parte, Emma Coronel y sus gemelas fueron vistas en varias ocasiones desayunando en el restaurante del lugar, donde ordenaban panqueques y huevos y las pequeñas confesaron ser amantes de la gelatina; además, los meseros señalaron que la sinaloense dejaba muy buenas propinas.

La exreina de belleza almorzaba en la Corte y su dieta habitual estaba compuesta por alimentos muy ligeros como ensaladas y pollo, pero en su tiempo libre disfrutaba de comer sushi.

Pese a que hizo lo necesario para tener una estancia cómoda, varios medios afirmaron que el juicio cobró factura en el estado anímico y de salud de Emma Coronel, pues se dijo que comenzó a sufrir dolores musculares y de cabeza; actualmente, está a la espera de la condena de 'El Chapo', que será dictada para el mes de junio.