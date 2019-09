¡De impacto! Lele Pons exhibe foto del antes y después de su "única cirugía"

Ciudad de México.- La famosa modelo venezolana, Lele Pons, sorprendió a sus seguidores de Instagram al sincerarse en una publicación en la que reveló el antes y después de la "única cirugía" que tiene.

La influcencer compartió una imagen en la que se muestra cómo era su nariz antes de someterla al bisturí y Lele aseguró que no está avergonzada por haberse sometido a esta cirugía estética.

Antes y después de la cirugía de nariz! No me avergüenzo de haberlo hecho. Fue mi decisión y nunca mentí sobre ello, pues ahora me siento muy feliz (posdata: Esta es la única cirugía que tengo, si me hago otra lo compartiré con orgullo", escribió en el post.