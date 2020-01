De influencer a cantante: El sencillo de Mariana Rodríguez dedicado a Samuel

Ciudad de México.- La controversial instagrammer y empresaria, Mariana Rodríguez, de nueva cuenta está dando de qué hablar pues hace unos días lanzó su primer sencillo y explicó que va con dedicatoria a su prometido, el senador Samuel García.

La influencer regiomontana empleó su cuenta de Instagram para anunciar que el tema que lleva el título de Un Millón de Veces Sí ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Yo me quedo junto a ti, a tu lado y de tu mano, te quiero hacer feliz, en lo bueno y en lo malo, me quedo junto a ti, nada puede separarnos, te volvería a elegir cada día, cada año y no, no me canso de decir un millón de veces sí”, dice la letra que escribieron Marcela de la Garza y Pablo González.