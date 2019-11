¿De la ficción a la realidad? Actores de 'Harry Potter' podrían tener un amorío

Estados Unidos.- En una reciente entrevista para MailOnline, Tom Felton, quien interpretó a 'Draco Malfoy', finalmente aclaró si él y su compañera de reparto en Harry Potter, Emma Watson ('Hermione Granger') mantienen una relación amorosa.

El actor negó por completo estar en una relación con la famosa británica, señalando nuevamente que solo mantienen una gran amistad y que es fantástico salir con ella cuando se tiene la oportunidad.

Incluso durante la entrevista a Felton se le mencionó la frase de Watson que señala que su propia pareja es ella, cuando fue cuestionada si se encontraba en una relación después de haber sido vista besandose con otro chico, ante lo que él dijo:

¡Me gusta! Es la primera vez que lo escucho, pero me parece genial. Para ser totalmente sincero, yo estoy en esa misma categoría, me encuentro muy a gusto siendo mi propia pareja".

Para finalizar con el tema de su romance con Emma el actor señaló:

Creo que actualmente ya no hace falta estar con alguien solo para no sentirte solo, así que me gusta la idea de mantener una relación contigo mismo. Me parece que resulta vital aprender a quererse antes de poder querer a otra persona. Hay que empezar por ahí".