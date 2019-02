¡De mal en peor! 'Venga la Alegría' se queda hasta sin productora

Ciudad de México.- Tal parece que vienen tiempos difíciles para los fans de ‘Venga la Alegría’, pues tras la salida de Ingrid Coronado, ha ocurrido una serie de cambios en el programa que, en lugar de ser para bien, han dejado muy mal sabor de boca a los televidentes.

Luego de que se unieron al equipo de VLA Anette Cuburu y Brandon Peniche, una gran cantidad de internautas se quejaron en las redes sociales del programa del joven conductor, pues en varias ocasiones mostró su lado imprudente al hacer bromas fuera de lugar a algunas compañeras.

Sin embargo, los últimos cambios que se han hecho fueron la cerecita del pastel, pues dejaron furiosos a muchos. El despido del ballet de ‘Venga la Alegría’ fue algo simplemente difícil de tolerar: muchos resaltaron que era una parte única de VLA porque le daba vida y lo diferenciaba del resto de programas matutinos:

Regresen a las chicas del ballet tengan madre se estan pareciendo cada día más a hoy y sale el el sol y tanto que critican esos programas‘, ‘Nunca dicen porque se van…. ahhh pero para pedir un like, follow o que apoyemos sus campañas ahí si a cada rato dan explicaciones, como público merecemos saber porque se va el ballet….. espero si digan, somos un buen de gente que nos dolió, o ya no pidan favores para su jugueton, mov azteca etc etc…. merecemos la verdad” [sic], señala un seguidor.