De misionera mormona, a estrella porno: La historia de Addie Andrews

Washington, Estados Unidos.- Cuando cumplió los 17 años, y ante la insistencia de sus padres, Addie Andrews se vio forzada a elegir una religión que practicar, por lo que se unió a La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, donde la recibieron con los brazos abiertos.

La iglesia me acogió, fue muy acogedora y quería que me fuera bien", dijo al New York Post.