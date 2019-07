“De nada”: Cantante graba a esposo sin camiseta y ahora miles 'babean' por él

Estados Unidos.- Miranda Lambert, famosa figura de la música country, fue capaz de lograr un doble objetivo con el más sensual video de su esposo el policía Brendan Mcloughlin: promocionar su nueva canción It All Comes Out In The Wash y presumirle a sus seguidoras el gran físico del hombre junto al cual despierta todas las mañanas.

Por medio de su cuenta de Instagram la intérprete compartió un breve clip en el que Brendan, oficial de la Policía de Nueva York quien contrajo matrimonio en enero de este año, aparece en un cuarto de lavado echando ropa a la lavadora mientras usa tan solo unos pants.

En el clip puede observarse cómo la cantante estratégicamente acerca la cámara hacia el marcado abdomen de su esposo, quien no se da cuenta de que lo está grabando.

¿Bebé?... Hola”, se escucha que dice Miranda al tiempo que mueve la cámara para destacar la anatomía de su marido, lo cual provoca que Brendan voltee y la conteste: “Vamos, ¿en serio?”.

En la descripción del post, publicado un día antes del lanzamiento del tema It All Comes Out In The Wash, Lambert aprovechó para promocionar su nueva música.

Promo de esposo sin camiseta volumen uno”, escribió la cantante al pie del video, además de agregar etiquetas como #LoTeníaQueHacer #PolicíaGuapo #DeNada.

Por supuesto, una gran cantidad de internautas agradecieron a Miranda Lambert que compartiera tal material y admiraron la anatomía del oficial, mientras que otras externaron que no podían esperar más para escuchar la nueva canción.

Como se ha de recordar, Miranda Lambert estuvo casada con el famoso cantante de su mismo género musical Blake Shelton, quien también ha rehecho su vida y ahora mantiene una relación con Gwen Stefanie.