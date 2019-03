"De niña sufrí mucho bullying y mucha discriminación": Laura Bozzo

Ciudad de México.- Durante una entrevista para el programa Intrusos, Laura Bozzo reveló que durante su infancia sufrió mucho bullying y mucha discriminación.

La conductora peruana abrió su corazón y señaló que sus compañeros de clases le llegaron a poner muchos apodos y también le hicieron muchas maldades.

Me jalaban el pelo, me cortaban el pelo, me insultaban, me decían pájaro loco, me decían flaca horrorosa, me empujaban, me golpeaban”.