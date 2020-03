¿De nuevo enemigas? Katy Perry explica por qué no es cercana a Taylor Swift

Sídney, Australia.- La cantante Katy Perry se sinceró sobre cómo es la relación que mantiene en la actualidad con Taylor Swift, luego de que ambas acabaron con su larga rivalidad el año pasado.

Pese a que la 'guerra' entre las cantantes, Perry aceptó que no mantienen una relación "muy cercana" debido a que su apretada agenda no se los permite, pero también aseguró que se mantienen en contacto.

Bueno, nosotras no tenemos una relación muy cercana porque estamos muy ocupadas, pero mensajeamos mucho", reportan que expuso Katy Perry a la revista australiana Stellar.

Además de aclarar los términos en los que se encuentra su amistad con la intérprete de Blank Space, Perry aplaudió su documental de Netflix Miss Americana.

Yo me impresioné con su documental porque vi que algo de autoconciencia comenzaba a suceder y vi mucha vulnerabilidad. Yo estaba muy emocionada de que ella fuera capaz de mostrarle eso al mundo: Que las cosas no son perfectas, no lo tienen que ser y es más hermoso cuando no lo son", expuso la intérprete de Roar.

La cantante también habló sobre el 'cameo' que hizo en el clip de la canción de Taylor Swift You Need To Calm Down, aparición que confirmó lo que ya todos sabían por el comportamiento de ambas en redes sociales: Se habían reconciliado.

Pese a que era difícil, era importante hacer esa aparición en el video musical porque las personas quieren a personas qua admirar. Queríamos ser un ejemplo de unidad", explicó Karry Perry.

El perdón es importante. Es tan poderoso. Si puedes perdonar a tu enemigo, eso es increíble. ¡Tan difícil como es!", agregó.