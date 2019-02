"De piel morena y venir de rancho": Rubí Ibarra dice que se identifica con Yalitza

Ciudad de México.- Rubí Ibarra mejor conocida como ‘La quinceañera más famosa de México’ felicitó a Yalitza Aparicio por el éxito que ha conseguido gracias a la película Roma, pero además aseguró ella y la actriz tienen mucho en común.

A través de sus redes sociales Rubí dijo que no porque vengan de orígenes humildes no podrían ser talentosas.

Quiero felicitar a Yalitza Aparicio la mujer con quien me identifico, ya que venimos de la humildad pero eso no tiene nada que ver con el talento con que una nace y quitar los estereotipos de por ser humilde, de tono de piel morena y venir de un rancho no tienes derecho de hacer nada o no mereces lo que te toco. Nada detiene que luchemos por nuestros sueños”, dijo Ibarra.