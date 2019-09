¡De regreso! Biby Gaytán es la protagonista de 'Chicago el Musical'

Ciudad de México.- Después de mucho tiempo de que Biby Gaytán se alejó de los escenarios para desenvolverse con el papel de mamá de cinco hijos, al fin anunció su regresó a la actuación.

La esposa de Eduardo Capetillo, regresará a protagonizar la obra de Chicago el Musical, como ‘Velma Kelly’ un personaje que describió como sensual, fuerte, de las que se necesitan hoy en día.

Además, mencionó como se sentía su familia, con la sorpresiva noticia de que haría el emblemático musical de Broadway.

Mis hijos son los más emocionados, después de mí. Me siento muy dichosa, porque estoy en un punto de la vida en la que tengo la oportunidad de hacer lo que más me gusta, compartiéndolo con la gente que más quiero y lo valoro muchísimo”, dijo la actriz.

Por su parte, comentó que tardo en aceptar propuestas, ya que a veces no era el tiempo indicado, además, informó la reacción que tuvo su esposo al decirle la noticia.

Me ha apoyado al 100, si se pudiera al mil, al mil, ahí está echándome porras, apoyándome, sacando a esa Biby porque soy mamá y me encanta ser mamá, y me encanta tener una familia, pero también amo esto, amo estar en un escenario, amo cantar, bailar y transmitirle a la gente todas esas emociones y es lo que queremos. Le agradezco enormemente su apoyo”, comentó Gaytán.