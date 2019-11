'Deadpool' podría hacer su debut en el MCU en una de estas dos películas

Estados Unidos.- Uno de los personajes más queridos de la franquicia de películas de Marvel, sin duda alguna es Deadpool, quien ha protagonizado dos películas que han gustado a la audiencia, no obstante, este mercenario podría ingresar al MCU en una futura película.

Según menciona el portal especializado en filtraciones, We Got This Covered, han obrtenido información sobre la nueva adición de Deadpool al MCU, no obstante, se mencionan que los ejecutivos tienen dos opciones para integrarlo.

Una de ellas es en la escena post-créditos de Thor: Love And Thunder, la cual será dirigida por Taika Waititi, y será estrenada el 5 de noviembre de 2021.

Otra de ellas, es que aparecerá en la cinta de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, en otra posible escena post-créditos, el film tiene fecha de estreno para el 7 de mayo de 2021.

Por el momento hay que tomar esto como simples rumores hasta esperar que haya información oficial por parte de la compañía o un portavoz.