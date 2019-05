“Decidí cerrar mi ciclo”: Tania Rincón se va de ‘VLA’ y revela nuevo proyecto

Ciudad de México.- Luego de que la mandamás de Ventaneando, Pati Chapoy revelará que Tania Rincón saldría de Venga la Alegría, fue la propia conductora quien confirmó que se despediría del matutino.

Tania informó que cierra su ciclo en Venga la alegría porque se sumará a Los Protagonistas en Azteca Deportes durante la Copa Oro y Copa América.

Quiero hacer de su conocimiento que he tomado la decisión de cerrar mi ciclo en Venga la Alegría. Este día no habrá despedida, no no no, porque todavía estaré los próximos 15 días, mi último día será el viernes 31 de Mayo", escribió la presentadora.