“Decisión de los dos”: Lupillo rompe con novia cuyo nombre se tatuó en el brazo

Las Vegas, EU.- Lupillo Rivera reveló que ha concluido su romance con Shirley Arroyo, una mujer que desde hace años es una gran amiga de él y a quien los rumores señalaron por un tiempo haber sido la tercera en discordia en el matrimonio del ‘Toro del Corrido’ y Mayeli Alonso.

En entrevista para el programa Un Nuevo Día, el coach de La Voz Azteca compartió que su apretada agenda no le había permitido dar toda la atención que Shirley se merece, lo cual había derivado en su inevitable ruptura.

El cantante aclaró que Shirley Arroyo siempre estuvo a su lado y le brindó su apoyo, pero que el serle imposible verla con regularidad había permeado en su relación.

No estoy diciendo que no me apoyaba ella, pero simplemente ella tiene a su familia, sus responsabilidades, yo tengo las mías y pues no se fue dando… Siento yo que fue una decisión de los dos, yo creo que ella ya también… pues me decía ‘necesito verte’, pero no tenía el tiempo, no existía el tiempo”, relató el intérprete.