"Deja de venderte como algo que no eres”: José Joel a supuesto hijo de José José

Ciudad de México.- El hijo de José José, José Joel, dio a conocer que ya emprendió acciones legales contra un cantante colombiano que se hace pasar por hijo del intérprete mexicano, con el fin de vender más entradas para su concierto.

José Joel explicó en el programa Sale el Sol que 'Manuel José' no tiene parentesco con su padre ni con ellos (sus hijos), lo cual quedó demostrado por una prueba de ADN.

Mencionó que ya han hablado con él sobre no utilizar el nombre de su padre para hacerse de fama; sin embargo, el colombiano ha hecho caso omiso.

Ya hay una demanda que lo anda persiguiendo y lo va a alcanzar, de buena ley se lo he dicho y si no es de buena ley, pues de mala ley. Deja de estarte vendiendo como algo que no eres.