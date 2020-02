"Déjalo nevar": Camila Cabello disfruta de la nieve y canta 'Let It Snow'

Londres, Inglaterra.- La famosa actriz y cantante, Camila Cabello, tiene poco más de un mes en Londres, donde nevó un poco la mañana de este jueves 27 de febrero, lo que le encantó a la cubano-mexicana y disfrutó junto a unos amigos cantando Let It Snow.

Cabello compartió a través de sus historias de Instagram hace un par de horas, que se encontraba disfrutando de una leve nevada desde el Reino Unido al lado de un par de amigos en el set de La Cenicienta, remake de la Princesa Disney.

Por ello comenzó a cantar el famoso tema de Frozen, Let It Go, el cual modificó ligeramente con un Snow, lo que se traduciría como "déjalo nevar", en vez de "déjalo ir" como la letra original.

Sin duda la cantante ha demostrado una vez más lo impresionante de su voz y creatividad, sin contar que con esto ha mostrado que las grabaciones siguen con todo y muy pronto la veremos bailando con el 'Príncipe Azul'.