¿Dejará la música? Lady Gaga confiesa que muy pronto desea ser madre

Estados Unidos.- La famosa cantante y actriz, Lady Gaga, durante una entrevista para Nikki Tutorials reveló que ella desea poder convertirse en madre muy pronto, ante lo que surgió la duda de si continuará con su carrera o la pausara para dedicarse al bebé cuando eso ocurra.

La interprete de Shallow aseguró que no frenará ninguno de sus proyectos, pese a querer ser madre y aún cuando tenga un bebé señaló que planea continuar creando música, interpretando personajes en películas y por su puesto seguir con su empresa de cosméticos.

Quiero hacer más canciones, no tengo intención de retirarme pronto... Toda clase de música. También quiero hacer más películas, quiero tener bebés y asimismo seguir desarrollando este mastodonte que es Haus Laboratories para convertirlo en la firma de cosméticos de mis sueños", reveló Gaga.

La artista señaló que en estos 10 años desea tener bebés, aparecer en varios filmes y seguir haciendo crecer su música y su empresa de maquillaje, misma que la tiene muy apasionada.

Afortunadamente tengo la suerte de poder vivir a día de hoy en función de mis aspiraciones, creando tan pronto como me sobreviene una idea. Hago las cosas tal y como me vienen, y estoy segura de que habrá un sinfín de 'locuras' que realizaré a lo largo de los siguientes diez años. Todavía no sé exactamente qué ni cómo, y por eso mismo creo que serán una auténtica locura", expresó la cantante.