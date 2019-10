"Déjenlo llegar a su país": Fans de José José piden que sea velado en México

Miami, EU.- Los fanáticos de José José durante el homenaje y el último adiós para 'El Príncipe de la Canción' en Miami pidieron que los restos del cantante fueran trasladados a México y ahí fuera velado y enterrado junto a su madre como era su deseo.

Varios de los asistentes mencionaron que el fallecido artista recibiría el homenaje y el respeto que se merece solo en México, porque se trata de su país y su pueblo, mientras que otros aprovecharon para volver a atacar a su hija menor Sarita señalando que debería respetar los deseos de su padre.

Cabe mencionar que recientemente se reveló que el interprete de El Triste no será trasladado a México como habían anunciado, sin embargo, poco después de ello una fuente señaló que Sarita no asistiría al velatorio en el país natal de su padre.

Esas son algunas de las peticiones de los fanáticos:

Todos los que estamos aquí estamos clamándole a Dios que nuestro Príncipe, José José, es mexicano. Dios nos dio la gracia de que todo Hispanoamérica lo hayamos tenido, pero es mexicano y a México hay que respetarlo, respetar su cadáver y llevarlo a la tumba de su madre que es donde él decidió estar, no donde le dé la gana a Sarita", dijo una fan.

na tristeza para el pueblo de México que aquí no había nadie, no salió nadie a las calles. En México, el pueblo está indignado, en el aeropuerto lo esperarían miles. En México a los muertos se les venera, aquí no".