Del Solar y la vez que TV Azteca le pidió decir que todo "estaba bien" con Ingrid

Ciudad de México.- El conductor Fernando del Solar relató en una reciente cápsula para Venga la Alegría los momentos más duros que vivió al enfermar de cáncer, y reveló que en ese tiempo en TV Azteca le llegaron a pedir que dijera ante cámaras que su separación de Ingrid Coronado se daba en los mejores términos.

El ahora presentador de Todo un Show, programa con el que retornó a la televisora del Ajusco después de participar en proyectos de Televisa y MVS Televisión, describió la impotencia que llegó a sentir cuando ningún tipo de tratamiento atacaba su enfermedad.

Tras un tiempo de lucha, del Solar narró que decidió acercarse a Azteca a pedir apoyo ante lo que estaba atravesando, donde le expusieron que la ayuda que podían brindarle tenía una condición: acudir al programa Ventaneando y asegurar que todo marchaba bien en su superación de la exconductora de Venga la Alegría.

Hablo con los jefes de talento de aquí, me quedaban dos meses de contrato aquí en Azteca, tenía exclusividad en ese momento, y digo oye, ayúdame porque estoy saliendo de la enfermedad, no sé cuándo pueda volver a trabajar, en ese momento ya me estaba separando”, expuso Fernando, para luego relatar la respuesta que le dieron.

Me dijeron ‘no, la verdad no te podemos ayudar, solo te podemos dar la mitad de lo que es la exclusividad hasta ese momento siempre y cuando tú platiques esta historia y que tú estás muy bien, en su momento, con Ingrid, siempre y cuando lo digas en Ventaneando”, compartió el conductor.

Fernando del Solar expuso que él no estuvo dispuesto a hacer eso porque simplemente no podía y no era verdad, razón por la cual decidió decirle adiós a TV Azteca.

Para mí eso fue muy fuerte porque yo no estaba listo para contar la historia, no podía platicar en un programa y decir que estaba todo bien cuando a mí me estaba cargando el payaso… No podía pararme frente a las cámaras de Ventaneando y decir estamos terminando en muy buenos términos, está todo perfecto, porque no era verdad y no era cierto. Di las gracias y así me fui de Azteca”.

El presentador aseguró que él nunca tuvo un problema personal con Pati Chapoy, ya que “con Pati tenemos una gran relación, de hecho siempre ha estado muy pendiente de mi salud”.

Tras realizar esa confesión, Fernando del Solar ahondó en los duros momentos que llegó a vivir tras someterse a 56 quimioterapias, tener nulos resultados y desalentadores comentarios de médicos, al llegar a perder 30 kilos de peso y al ser incapaz de jugar con sus hijos por su condición.

Estaba enojado con la vida, con Dios, con la familia, conmigo, con el mundo, estaba resentido con todo el mundo”, relató, además de agregar que al verse en el espejo sentía que observaba un fantasma, una imagen muy alejada de lo que había sido.

Dentro de otros aspectos, del Solar también comentó que cuando condujo una edición de La Academia ya habían comenzado sus quimioterapias, proyecto que se empeñó en hacer pese a que no estaba en las mejores condiciones y debido a que buscaba la motivación para salir adelante.