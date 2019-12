Del odio al amor: Tras 'Civil War', 'Iron-Man' y 'Capitán América' se casan

Estados Unidos.- A causa de la gran importancia que han tenido los multiuniversos dentro de las tramas de los superhéroes como lo muestra la serie What If..? y desde hace mucho The CW con sus crossovers, hace poco mostraron uno en el que 'Capitán América' y 'Iron-Man' se casan después de los eventos de Civil War.

Este evento puede ser leído en el cómic de Marvel, Dark Reign: The Fantastic Four, en el que 'Reed Richards' o 'Mister Fantastic' viaja por diversos multiuniversos o diferentes Tierras para observar y tratar de impedir los eventos de conflictos masivos entre héroes como lo fue la 'Civil War' entre los 'Vengadores' liderada por 'Capitán América' e 'Iron-Man'.

Sin embargo, estos eventos en la Tierra-3490 fueron evitados debido a la boda entre estos dos entrañables héroes, aunque no es una boda gay entre 'Steve Rogers' y 'Tony Stark' ya que en ese universo detrás de la armadura del hombre de metal hay una chica, 'Natasha Stark'.