Demi Lovato es captada por fotógrafos saliendo con sus amigos en Los Ángeles

Los Ángeles, EU.- Mientras que la cantante Demi Lovato continúa con su recuperación después de haber estado varios meses en rehabilitación, la estrella del pop se le ha visto saliendo e intentando volver a su vida normal.

La noche del jueves no fue la excepción, ya que el cantante de Sorry Not Sorry fue vista saliendo con amigos en Los Ángeles.

Y como cualquier joven de 26 años, Lovato no pudo evitar revisar su teléfono. Después de todo, recientemente publicó en Instagram Stories algunas noticias.

Demi mantiene sus redes sociales con muy bajo perfil, y sus fans han expresado la felicidad que sienten al ver que está realmente enfocada en su salud.

Ella ha estado trabajando con un entrenador casi todos los días de la semana, comiendo balanceado, y teniendo un estado mental y físico completamente equilibrado", aseguró una fuente a E! News.

Demi ha seguido todas las indicaciones médicas que se le ha dado", agregó la fuente.