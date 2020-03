Demi Lovato estrena galán y su evidente coqueteo en Instagram es la prueba

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tres meses después del término de su fugaz elación con Austin Wilson, Demi Lovato ya tendría a un nuevo galán rendido a sus pies.

Todo parece indicar que la cantante está saliendo en plan amoroso con la estrella de Young and the Restless Max Ehrich, con quien ha estado coqueteando de forma evidente en redes sociales.

De acuerdo con reportes, la semana pasada Demi y Max fueron vistos juntos en un supermercado de Los Ángeles, mientras ambos portaban guantes y cubrebocas. En un determinado momento, él puso su mano sobre la espalda de Demi.

Según una fuente que habló para Us Weekly, la intérprete y el actor se conocieron "hace unas semanas".

Después de que fueron captados en el supermercado, tanto Demi como Max han permanecido en cuarentena.

Demi Lovato y Max Ehrich en un supermercado de Los Ángeles/Backgrid

Ayer, Max Ehrich compartió un video en Instagram en el que aparece cantando Yellow, de la banda Coldplay. Los fans de Demi especulan que el actor le dedicó el tema, ya que en la descripción del post escribió: "4D" (para Demi) y un emoji de corazón.

Asimismo, el joven publicó una fotografía en blanco y negro donde se le ve sin camiseta, post que Demi no dudó en comentar.

Cuando te das cuenta que debiste empacar más para la cuarentena", escribió Ehrich, a lo que Demi replicó: "Está bien por mí".

A principios de este mes, el actor también colgó un video en el que se le observa cantando el tema Let Me Love You de Mario, al cual le agregó el pie: "Para mí (emoji de corazón)". Lovato comentó la publicación con dos emojis, una carita llorosa y un corazón.