Demi Lovato muestra su celulitis y dice estar "avergonzada" de editar sus fotos

Los Ángeles, EU.- La cantante Demi Lovato ha sido protagonistas de diversas controversias y polémicas a lo largo de su carrera, sin embargo parece estar tomando un camino de paz y reconciliación consigo misma, luego de recuperarse de su adicción a las drogas a finales de 2018.

Tal es el caso de su reciente publicación de Instagram donde la famosa se muestra posando en bikini, pero con la peculiaridad de que la imagen no tiene filtros ni ediciones, por lo que se puede observar a simple vista la celulitis en las piernas de Demi, así lo admitió ella misma en un extenso mensaje.

Este es mi mayor miedo. Una foto mía en bikini sin editar . Y adivina qué, ¡es CELULITIS! Estoy literalmente muuuy cansada de estar avergonzada de mi cuerpo , editándolo (sí, las otras fotos en bikini fueron editadas, y odio haberlo hecho (pero es la verdad) para que otros piensen que soy SU ideal de belleza, pero no lo soy.”

En el texto, la joven de 27 años abrió su corazón y dijo haber desechado toda vergüenza sobre su cuerpo y sobre los ideales de belleza que la han dañado tanto.

Quiero que este nuevo capítulo en mi vida sea sobre ser auténtica con lo que soy en lugar de tratar de cumplir con los estándares de otra persona. Así que aquí estoy, sin vergüenza, sin miedo y orgullosa de ser dueña de un cuerpo que ha luchado tanto y que me seguirá sorprendiendo cuando dé a luz algún día.”

De igual manera reveló estar trabajando en una nueva apuesta musical después de una larga ausencia de los escenarios.

¡Pues, aquí estoy, tal cual, real! Yo me amo ¡Y tú también deberías amarte! Ahora de vuelta al estudio ... Estoy trabajando en nuevo material. Solo para que todo el mundo esté claro ...No me entusiasma mi apariencia, PERO la aprecio y, a veces, eso es lo mejor que puedo hacer. Espero inspirar a alguien a apreciar también su cuerpo."