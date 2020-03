Demi Lovato promueve el amor propio con sensual foto: "Reina de reinas"

Estados Unidos.- La bella y talentosa cantante, Demi Lovato, causó gran impacto en redes sociales al compartir una fotografía en la que lució más sensual que nunca.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de Sorry not sorry publicó una instantánea con la que demostró porqué a pesar de sus intensas decaídas, continúa siendo una de las mujeres más relevantes del mundo artístico.

Soy un 10 de 10 incluso cuando lo olvido", escribió la también actriz en la postal.

En la imagen aparece Demi vistiendo un espectacular saco de tipo cuero con el que dejó cautivados a todos, además de posar con el cabello completamente recogido, lo que dejó al descubierto los finos rasgos de su rostro.

Con tan solo algunas horas de haber realizado la publicación, esta ya cuenta con más de un millón 304 mil Likes, y un sinfín de comentarios con halagos hacia la belleza natural de la estadounidense.

Eres lo más perfecto que puede existir".

Fascinas donde sea".

La reina de reinas".