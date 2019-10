Demi Lovato responde a las críticas de fans sobre su bautizo en el Río Jordán

Estados Unidos.- Recientemente la cantante, Demi Lovato, fue duramente criticada por internautas cuando compartió en su cuenta de Instagram unas fotos bautizandose en el Río Jordán durante su viaje a Israel, debido al conflicto que vive el país con Pakistán, ante las cuales dio respuesta mediante su historia de la red social.

Estoy extremadamente frustrada. Acepté un viaje gratis a Israel a cambio de algunas publicaciones. Nadie me dijo que iría mal o que podría estar ofendiendo a alguien. Dicho esto, lamento haber lastimado u ofendido a alguien, esa no era mi intención", expresó Demi.

Lovato explicó que le ofrecieron una gran oportunidad de ir al país de manera gratuita si lo promocionada, sin ella saber que esto podría generar conflictos o llegar a ofender a cualquier persona.

Esto estaba destinado a ser una experiencia espiritual para mí, no una declaración política. Ahora me doy cuenta de que duele a la gente y por eso lo siento.Lo siento, no soy más educada, y lo siento por pensar que este viaje fue solo una experiencia espiritual", escribió.

La interprete de Cool for the Summer también mencionó que ha decidido disculparse a pesar de que le aconsejaron no hacerlo, pues quería ser autentica con ella en vez de complacer a alguien más con cluyendo con un: "amo a mis fanáticos, a todos ellos, de todo el mundo".