Demi Lovato: soltera, en un escenario y activa en redes sociales tras polémica

Estados Unidos.- Pese a que recientemente su nombre ha acaparado titulares por diversas situaciones y a que ahora se indica que su relación amorosa con Henry Levy terminó, Demi Lovato se muestra en redes sociales contenta, recuperada y dispuesta a enfocarse en su bienestar.

De acuerdo con una fuente que ofreció declaraciones a People, la cantante y el diseñador de moda concluyeron su romance cuatro meses después de que fueran vistos juntos por primera vez.

El informante indicó que Demi y Henry ya no salen en plan romántico, además de desmentir la forma en que el joven fue identificado por mucho tiempo: como el “compañero de sobriedad” de la intérprete.

La expareja fue captada por primera vez en noviembre, poco después de que Lovato saliera de rehabilitación, mientras que en diciembre fueron fotografiados en medio de muestras de cariño a las afueras de un restaurante en Malibú.

Aunque por el momento aparentemente atraviesa por una ruptura, Demi Lovato ha mantenido una constante actividad en Instagram, red social en la que se encuentra activa. Como se ha de recordar, la artista se retiró de Twitter tras la polémica con el rapero 21 Savage.

Por medio de Instagram Stories Demi compartió clips y fotos de un evento musical al que asistió, en los cuáles puede apreciarse cómo acompañó al DJ Travis Clark desde el escenario, quien también publicó fotografías a lado de la intérprete de Sorry not sorry.

Por su parte, la famosa también difundió divertida un video en el que se observa que le rompió el diente a su entrenador durante una sesión, a pesar de que este usaba un protector bucal.

Finalmente, la cantante también saludó a sus seguidores con la publicación de una selfie en la que presume su más reciente tatuaje: una rosa que marca su dedo.