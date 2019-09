Demi Moore culparía a Bruce Willis de su divorcio: "No quería que trabajara"

Estados Unidos.- La actriz, Demi Moore, recientemente publicó un libro de sus memorias, en el cual relató los pasos de su relación y divorcio con Bruce Willis, con quien estuvo casada durante 13 años y tuvo 3 hijas, Rumer, Scout y Tallulah.

Moore a causado grandes polémicas en las confesiones de su libro, en el cual ha revelado el abuso sexual que sufrió en su adolescencia, los promeblas con su ex, Ashton Kutcher, el aborto que sufrió a los 42 años y ahora abordó el tema de su relación con el actor, Bruce Willis.

La famosa protagonista de Ghost: La Sombra del Amor reveló que su relación con Bruce siempre fue complicada y que les "apasionó más ser padres que estar casados", además de señalar que él no quería que trabajara y le pedía que se quedara en casa con sus hijas.

Según Demi al principió todo con Bruce fue especial pues la hizo sentir como una princesa, ambos envolvieron sus miedos con ayuda del otro y al coincidir en sus planes a futuro decidieron casarse en una visita que realizaron a las vegas en noviembre de 1987.

Sin embargo, todo comenzó a ir en picada cuando ella no aceptó la postura de Willis de querer que se quedara en casa cuidando de su hija, la cual mantuvo a lo largo de todo su matrimonio, incluso el llegó a decirle de no estar seguro de quererse casar nuevamente con ella cuando planeaban su segunda boda.

Simplemente no compré el tipo de 'tú eres el rey', en el que él prosperó. Además, decirme: 'No sé si quiero casarme' no es exactamente el camino a mi corazón", escribió.