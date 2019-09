Demi Moore fue violada a los 15 años; el agresor le pagó a su mamá tras el abuso

Estados Unidos.- En la que se podría considerar una de las revelaciones más fuertes contenidas en Inside Out, el libo de memorias de Demi Moore que estará disponible a partir de este 24 de septiembre, la actriz describe el horroroso momento en el que fue violada por un hombre que después pagó a su madre por el abuso.

Además de exponer que su mamá, Virginia King, solía llevarla a bares cuando era adolescente para acaparar la atención de los hombres, Moore recordó que cuando tenía 15 años un día arribó a su hogar para encontrar en el interior a un hombre que tenía la llave de su apartamento. La actriz fue violada por ese sujeto.

Según reportes, Demi Moore explicó en Good Morning America que ella no cree que su madre estuviera obteniendo beneficios económicos prostituyéndola.

Yo creo… en el fondo de mi corazón, que no. No creo que fuera una transacción directa. Pero de todas formas ella sí le dio el acceso y me puso en peligro", reportan que expuso la actriz.