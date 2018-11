Demi Rose deja sorprendidos a sus fans con su atrevido disfraz para Halloween

Reino Unido.- La modelo británica, Demi Rose, se llevó todos los elogios de la noche con su publicación en Instagram, al lucir un atrevido disfraz de Halloween.

La joven de 23 años usó un diminuto atuendo de látex negro, acompañado del mensaje 'Dark Angel' y completando su look con un par de alas negras y botas de tacón alto.

Rose publicó fotografías de su disfraz y sumó más de 200 mil 'Me gusta' en cada una. Algunos de sus 7.7 millones de seguidores alabaron su belleza en los comentarios.

No creía que fuera lo suficientemente buena para ser modelo, pero se destacó en la escuela de belleza y eso la hizo ambiciosa para perseguir sus sueños”, dijo la madre de Demi a una revista local.

No nos importa en absoluto. Ella siempre dijo que no haría desnudos. Sus fotos son sensacionales y sugerentes, pero no lo muestra todo. Ella es una chica hermosa y puede presumir lo que quiera”, finaliza la orgullosa madre.