Demi y Kristian, la primera pareja gay que se compromete en 'The Bachelor'

Estados Unidos.- La sexta temporada de The Bachelor in Paradise tuvo un final histórico luego de que las participantes del reality Demi Burnett y Kristian Haggerty se comprometieran, lo que las vuelve la primera pareja del mismo sexo en protagonizar una propuesta matrimonial dentro de la franquicia televisiva.

El capítulo final de esta edición del show televisivo se transmitió el martes de esta semana, entrega en la que la audiencia pudo observar el primer compromiso matrimonial de una pareja gay en los 17 años que lleva al aire The Bacherlor y sus spin-off.

De acuerdo con portales, The Bachelor in Paradise es un 'spin-off' de The Bachelor y The Bachelorette, reality televisivo que une a concursantes que no encontraron el amor en ninguno de esos dos programas, para que así tengan otra oportunidad para hallar un compañero o compañera de vida.

Demi Burnett, una diseñadora de interiores que primero apareció en la temporada 23 de The Bachelor, anteriormente en la temporada estaba saliendo con su compañero concursante de The Bacherlor in Paradise Derek Peth, esto antes de revelar que ella había mantenido una relación con una mujer no afiliada a la franquicia antes de comenzar a filmar.

Haggerty, una ministra ordenada, viajó a México para sorprender a Burnett, quien se identifica dentro de la sexualidad fluida, y continuaron su relación.

La histórica propuesta matrimonial tomó lugar en una playa de México.

Hubo muchas cosas que se interpusieron entre nosotras, más que nada yo y mis conflictos. Como dijiste, vine a aquí a encontrarme. Pero me encontré en ti”, expuso Burnett a Haggerty, para luego hincarse y pedirle matrimonio.

El compromiso de la pareja llega después de que el reality ha sido criticado por su falta de diversidad e inclusión.

Durante la reunión del show del capítulo final, que se graba en el estudio, la pareja confirmó que siguen felizmente comprometidas, y Haggerty aprovechó el momento para ahora ella hincarse y hacer la pregunta importante a Burnett.