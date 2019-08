¿Depresión? Tras salir de 'Intrusos', Atala Sarmiento visita al psiquiatra

Ciudad de México.- Luego de varias semanas de no saber de ella, la conductora Atala Sarmiento reapareció en una entrevista para la revista TVNotas, donde dio reveladores detalles de su vida.

Primero, la exconductora de Ventaneando habló de su salud luego de haber sido atacada por cuatro bacterias.

De las cuatro bacterias que tenía, todavía me quedan tres, entonces no estoy completamente bien, voy a cambiar de tratamiento y a consultar con otro especialista, porque estas desgraciadas no me dejan”.

Como se recuerda, Atala se encuentra fuera de las cámaras desde hace algunos meses debido a que se terminó el programa Intrusos, tiempo en el que no la está pasando nada bien pues fue a dar hasta el psiquiatra.

Los psiquiatras son personas que te ayudan a estar bien, y a mí no me da pena ni bochorno admitirlo y reconocerlo públicamente; al contrario, creo que se vale decir: no puedo yo solita, necesito que un profesional me guíe, pues estoy ansiosa, triste, deprimida, superagobiada”.

Atala asegura que las personas se espantan cuando se habla de terapias, sin embargo, ella considera que cualquiera puede necesitar esta ayuda.

He tenido la gran fortuna de contar con estos dos profesionales que me han ayudado en los momentos más dolorosos de mi vida para que pueda salir adelante con fortaleza”.

También se le preguntó si podría regresar a tocar puertas para encontrar un nuevo trabajo en la televisión.

No me daría pena; además, no tiene nada de malo, aunque a estas alturas de mi carrera pienso más en mi proyecto. Ya sé como son las cosas en la televisión”.