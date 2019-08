¿Depresión? Yuya sorprende a sus fans con dramática confesión en Instagram

Ciudad de México.- La youtuber mexicana, Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya ha sido sin duda alguna un ícono de las redes sociales y de los jóvenes, pues en poco tiempo comenzó a tener millones de seguidores.

De manera paulatina sube historias de Instagram e imágenes, pues aunque graba videos y publica fotografías en cuanto a su vida privada siempre ha sido muy mesurada.

En unas instantáneas de la red social luce radiante, con una botas altas y un conjunto negro, un poco corto pero elegante, cabe señalar que Yuya tiene un gran sentido de la moda y su imagen es replicada por muchas adolescentes.

No solo fue eso, sino que el comentario que la acompañó, sorprendió a sus fanáticos:

Hola, subo esta foto de hace 3 días (creo) en domingo sin bañarme, desde la cama, con el cabello explotado a dos de que todo se vuelva una sola rasta, viendo una serie (f.r.i.e.n.d.s, ¿pueden creer que no la había querido ver antes?), con mil pensamientos de comida y postres deliciosos, gozando este día de tirar flojera ¿Cómo va tu día?”.

Muchos usuarios quedaron sorprendidos de su texto, pues no creían que no hubiera visto Friends antes y que no se bañe, otros mostraron preocupación por su descuido físico, temiendo que esté en depresión, pues hace muy pocos meses terminó su relación con el también youtuber, Beto Pasillas.