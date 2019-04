Derbez dice que sí financiará a Lyle pero que no le va "pagar todo el paquete”

Ciudad de México.- Algunos famosos se han sumado a la recaudación de fondos para ayudar a Pablo Lyle con su proceso en Estados Unidos, ya que está siendo investigado por la muerte de un hombre al que golpeó, ante ello Eugenio Derbez alzo la mano para solidarizarse con su colega.

Sin embargo, cuando la prensa preguntó a Alessandra Rosaldo si estaba de acuerdo con que su esposo apoyará al actor, se mostró sorprendida y dijo que no estaba enterada de esta situación, pero aun así dijo que si lo apoyaría.

¡Ah!, no sabía que lo había dicho pero lo apoyo. Me da mucha pena ver que esté pasando por esto y si Eugenio tomó esa decisión, pues lo apoyo", expresó Alessandra.

Depués, Derbez aclaró que no financiaría totalmente la situación de Lyle, quien está en arresto domiciliario, sino que solo formará parte de la recaudación que han organizado algunos famosos.

No, espérenme, no, no, me preguntaron que si yo estaría dispuesto a ayudar a Pablo y dije que con mucho gusto, que porque se estaban juntando varios para cooperar y que si yo también cooperaría, y dije que sí, pero no es que yo le vaya a pagar todo el paquete, yo también tengo hijos y compromisos, pero con mucho gusto le entro a la vaquita", declaró.