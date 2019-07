Derbez se burla de Peña Nieto en nuevo 'disgusto' con Alesandra Rosaldo

Ciudad de México.- Tal parece que la relación entre Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo no es todo 'miel sobre hojuelas', pues constantemente el comediante publica situaciones de su vida en matrimonio en las que muestra los problemas que enfrentan las parejas.

Pero no hay de que alarmarse, pues todas estas publicaciones son tomadas de manera graciosa por el actor, y en esta ocasión utilizó una frase que viralizó a Enrique Peña Nieto.

El comediante escribió:

My #WCW @AlexRosaldothis is every man waiting for his wife to get ready… / Esperando a mi esposa, “1 minuto nada más. No, menos, como 5.”