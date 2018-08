Derbez y Alessandra celebran los 4 años de su pequeña Aitana

Ciudad de México.- Por medio de sus redes sociales, los actores y esposos Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo compartieron tiernos mensajes en celebración de los 4 años de vida de su hija Aitana.

“Un día como hoy, hace 4 años, conocí a Aitana y me revolucionó la vida... No estaba en mis planes volver a ser papá. Nunca pensé salirme de mi zona de confort y empezar otra vez de cero... Y ahora agradezco infinitamente esta nueva oportunidad que me puso enfrente la vida”, escribió Eugenio Derbez en su cuenta de Instagram, además de indicar que tener a su pequeña lo impulsó a ser mejor padre, no solo con ella, sino también con sus demás hijos.

Por su parte, Alessandra Rosaldo expresó que la llegada de su pequeña a la familia tiene a todos “enloquecidos y desbordados de amor”.

¡Que tu camino sea siempre iluminado y bendecido, que tus alas te eleven a lo más alto y que tengamos la fortuna de acompañarte siempre. Te amamos con toda el alma y con todo el corazón. ¡Feliz Cumpleaños mi niña hermosa Aitana!”, agregó la actriz.