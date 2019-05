¡Derrocha sensualidad! Demi Lovato posa sin sostén y muestra su abdomen

Estados Unidos.- Seductora y con gran confianza en su belleza es como luce Demi Lovato en dos fotografías publicadas recientemente en su cuenta de Instagram, las cuales han inspirado una gran cantidad de elogios de parte de sus seguidores.

Luego de que a mediados de abril mostrara que había decidido cambiar su ‘look’ al cortar su larga cabellera, la intérprete de Sorry not Sorry publicó un par instantáneas en las que derrocha sensualidad y en las que luce sin sostén.

En una de las imágenes, Demi levanta estratégicamente su camiseta para mostrar su impactante abdomen, esto mientras observa enigmática a la cámara.

La segunda foto muestra a Lovato de perfil y luciendo sus piernas, ya que solo porta la playera blanca.

Demi Lovato sorprende a sus seguidores con candente fotogrfía/Instagram

El post ya suma más de 2 millones de ‘me gusta’, además de miles de comentarios en los que internautas destacan la belleza de la artista.

Celebridades de la talla de la modelo Ashley Graham y la cantante Iza también enviaron mensajes a Demi.

Algunos de los internautas que comentaron la fotografía celebraron que la cantante muestra con orgullo su belleza, luego de que en el pasado los complejos físicos la llevaran a atravesar duros momentos.

A lo largo de su carrera Demi Lovato ha afrontado problemas relacionados con su peso y alimentación, por lo que desde hace tiempo se han convertido en una defensora de quienes pueden sufrir trastornos alimenticios y ser afectados en su autoestima por los estándares de belleza que a veces se imponen en el entorno.

A principios de enero, la cantante señaló un anuncio que le apareció en Instagram de un juego en el que se daba a entender que una mujer obesa no es bonita.

La cantante exigió que el comercial fuera retirado de la red social, debido a que podía infligir en los sentimientos de personas con problemas de alimentación y mentales, y se encargó de enviar un mensaje a sus seguidoras para indicarles que “se es bonita en cualquier talla”.