Desde prisión y sin remordimientos, Bill Cosby dice que su juicio fue "preparado"

Pensilvania, Estados Unidos.- En la que es su primera entrevista desde que fue condenado a prisión tras ser hallado culpable de drogar y violar a Andrea Constand en 2004, el comediante Bill Cosby aseguró que su juicio estuvo "preparado" y que no aceptará tener remordimientos de sus acciones al buscar la libertad condicional.

En declaraciones para el portal BlackPressUSA.com, el actor prácticamente indicó que podría llegar a cumplir su condena completa.

Como es conocido, Cosby recibió una condena de entre tres y 10 años de prisión en Pensilvania, y al cumplir con tres años podrá solicitar a libertad condicional.

De acuerdo con The Associated Press, los delincuentes sexuales deben mostrar arrepentimiento para poderles se concedida la libertad condicional, lo que lleva a pensar que Cosby podría cumplir toda su sentencia.

Tengo ocho años y nueve meses restantes. Cuando tenga la libertad condicional, no me oirán decir que tengo remordimientos. Yo estaba ahí. No me importaque un grupo de personas venga y hable de esto cuando ellos no estuvieron ahí. Ellos no saben", indican reportes que expuso el comediante en la entrevista telefónica.