"Deseo tener un hijo": Ex de Sherlyn quiere ser papá ¿del bebé de la actriz?

Ciudad de México.- El vocalista de Río Roma, José Luis Roma, reveló en una entrevista que al ver la felicidad de su expareja, la actriz Sherlyn Torres, por su próxima maternidad de un varón, que ha comenzado a desear en ser padre ¿del bebé de la actriz?

Hace meses el cantante y Sherlyn terminaron en malos términos, entre rumores de infidelidades y la homosexualidad por parte de él, pero aún así él se ha mostrado feliz por el embarazo de ella y le ha deseado felicidad al igual que aseguró que ya sabía antes de que fuera revelado en la fiesta de revelación que se trataba de un niño.

Va a ser niño, y bueno pues que padre, yo creo que lo importante... pues yo ya sabía, por ahí, por ahí supe, y pues lo importante más allá del sexo es la salud, que el bebé venga bien y pues nada, feliz, feliz por ella", dijo José Luis con una sonrisa.

Tras esto se le cuestionó si no ha planeado en escribirle una canción al infante y regalarse a Sherlyn, ante lo que aseguró que no cree que eso suceda, pero reveló que ya tiene las letras para sus futuros hijos, los cuales podrían llegar muy pronto según José Luis con su confesión de querer convertirse en padre ante la felicidad de su ex.

No, nosé, nunca he compuesto una canción así, pero creo que debemos todos dejarla que lo viva, que lo viva bonito porque es una etapa maravillosa y es lo importante", señaló el integrante de Río Roma.

Y la verdad es que ya se me está antojando, pero yo creo que al final del rojo tour, es más ya tengo hasta una canción para el bebé, mi hijo, para mi niña y mi niño, pero no la voy a sacar hasta que los tenga... ellos van a nacer en el momento correcto y ya llegará, claro que ya se me está antojando pero como en un añito y medio o dos", concluyó José Luis.