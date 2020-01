¡Desgarrador! Hija de Ari Behn ofrece emotivo discurso sobre el suicidio

Oslo, Noruega.- El pasado 25 de diciembre Ari Behn, exesposo de la Princesa Marta Julia de Noruega, se quitó la vida y este viernes 3 de enero se realizaron los servicios funeriaros, en donde su hija mayor, Maud Angelica Behn, ofreció un emotivo y desgarrador discurso sobre lo mucho que extraña a su padre y el suicidio.

Pese a solo tener 16 años, Maud tomó el valor para pararse frente a los cientos de asistentes al funeral de su padre y dar un discurso que sin duda hizo que más de uno derramara varias lágrimas por la profundidad de su dolor expresado.

La royal adolescente comenzó revelando que ella misma trabajó 10 horas para crearle el regalo perfecto al difunto escritor, un retrato de él, pensando en lo feliz que lo haría, sin embargo, tan solo un día después se enteró que no podría darselo.

Queríamos celebrar la Navidad juntos, pero ahora no podré volver a ver tu sonrisa. Me rompe el corazón no poder darte este dibujoNo sabíamos que te irías tan pronto. Pensamos que estarías aquí para acompañarnos al altar cuando nos casáramos, y que serías el abuelo de nuestros hijos. Pero no ha sido así".