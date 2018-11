Desiree Ortiz, exnovia de Luis Miguel, publica románticas fotos a su lado

Estados Unidos.- Gran sorpresa y revuelo ha causado una reciente publicación realizada en redes sociales por Desiree Ortiz, la periodista venezolana que se convirtió en el objetivo de la atención mediática el año pasado cuando mantuvo un romance con Luis Miguel.

La relación de Desiree y 'El Sol' acaparó titulares por meses, pues el cantante y la periodista fueron captados por lentes indiscretas en distintos momentos en los que lucían muy enamorados, tales como viajes en yate y eventos del ámbito musical.

Ahora, Desiree ha revivido ese periodo de constantes cámaras a su alrededor en búsqueda de una declaración, ya que publicó una serie de fotografías románticas al lado de Luis Miguel.

Asimismo, la periodista empleó la publicación para reflexionar sobre los aprendizajes que ha obtenido a lo largo de su vida, pues ha llegado a la conclusión de que lo material sale sobrando y que lo verdaderamente importante son las experiencias que se viven al lado de las personas que se quiere.

La sociedad está tan contaminada, que a veces nos sentimos confundidos, en cuanto a las verdaderas y esenciales cosas de la vida... Quienes me conocen bien (pocos) saben que tengo mucho que agradecerle a Dios (crecí en una familia en dónde no me faltó nada, pero sobretodo sobró valores y educación) más que eso, debo agradecer las vivencias y la gente mágica que ha llegado a mi vida desde muy temprana edad", escribió también Desiree.