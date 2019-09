Despiden a vocalista de La Trakalosa de Monterrey ¿por celos de Edwin Luna?

Ciudad de México.- Esta mañana se informó que un integrante de la banda La Trakalosa de Monterrey dejaría la agrupación y las especulaciones comenzaron a surgir.

Diferentes portales de noticias informaron la posibilidad de que Alann Mora deje la banda debido a supuestos celos de Edwin Luna, quien es el líder.

Alann escribió un largo y emotivo mensaje en Instagram para despedirse del público.

Me despido agradeciendo a mis padres que me han apoyado en todo lo que he querido realizar a lo largo de mi carrera. A todos ustedes por el maravilloso apoyo y muestras de cariño que me dieron en cada una de las presentaciones”.