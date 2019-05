“Despierto y mi vida cambia”: Yanet revela cómo se volvió la ‘Chica del clima’

Ciudad de México.- El modelaje, su formación profesional y apoyar a otras jóvenes con su mismo sueño formaban parte de las metas a alcanzar cuando Yante García iniciaba en el mundo del entretenimiento, listado en el que para sorpresa de muchos nunca se encontraba ser la ‘Chica del clima’.

En una íntima y reveladora entrevista para la sección ‘A corazón abierto’ del programa Hoy, la guapa conductora reveló que dar el clima fue una oportunidad que llegó cuando ella enfocaba sus esfuerzos en algo diferente.

La originaria de Nuevo León contó que, tras trabajar como modelo en Televisa, hizo la petición de que las jóvenes que se instruían en la academia de modelaje que ella fundó comenzaran a participar en la televisora.

Les dije en Televisa, saben qué, yo ya no quiero modelar, ahora quiero que mis chavas empiecen a cumplir el sueño que yo tuve en su momento y quiero que también lo hagan”, relató García.

Empecé a llevar a las niñas a Televisa a modelar y… increíble, la verdad que estaba feliz, estaba siendo independiente, había cumplido mis sueños. Terminé mi carrera de contador público. Mauro Morales, que es meteorólogo de ahí, un día que fui a llevar niñas a que modelaran me dice 'oye, ¿no te gustaría ser chica del clima?’”, contó Yanet, además de exponer que le había causado sorpresa la propuesta y que ella no sabía nada sobre cómo desempeñar ese trabajo.

Finalmente, Yante García decidió intentarlo y se presentó al casting al día siguiente en Televisa Nuevo León.

Pese a que ahora es considerada la ‘Chica del clima’ más linda del mundo, al momento de audicionar ella sintió que era la menos calificada para el trabajo, e incluso confesó que su autoestima había decaído al ver que en el casting estaban dos exreinas de belleza, pues recordó que cuando participó para formar parte de un concurso de belleza no fue seleccionada.

Para sorpresa de la joven, ella se quedó con el puesto:

Hago el casting, fui la peor, la verdad. A los dos días me habla Mauro para decirme: 'Estuvimos pensando y nos quedamos contigo, esperamos no equivocarnos'; y fue así de wow, no lo podía creer", compartió Yanet.