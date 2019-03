"Después de 11 años de novios me caso": Kristal Silva de 'Venga la Alegría'

Ciudad de México.- Kristal Silva, conductora de Venga la alegría, presumió anillo de compromiso luego de que su novio le propusiera matrimonio.

Feliz de pasar el resto de mi vida contigo. Después de 11 años de novios obvio dije que si, me caso”, dijo la ex reina de belleza.

La guapa conductora de 27 años se comprometió con Luis Ángel Garza durante una cena romántica en su tierra natal, Tamaulipas.

Estoy que no me la creo, me acaba de pedir matrimonio, me caso y soy muy feliz”, comentó.