Después de 25 años, tema navideño de Mariah Carey es número 1 del Billboard

Ciudad de México.- Este año, Mariah Carey, alcanzó el primer lugar en la lista Billboard Hot 100 con su tema navideño All I want for Christmas is You, canción que celebra su 25 aniversario.

Lanzada en 1994, este tema ha avanzado lentamente hacia la cima, hace unos días se colocó en el tercer lugar para pasar, la mañana del 16 de diciembre, al número uno.

Asimismo, All I want for Christmas is You trascendió a las plataformas streaming, pues despuntó cifras contundentes en su reproducción.

Cabe mencionar que es la segunda canción de Navidad que logra el éxito en la lista Billboard, después de The chipmunk song de 1958 en la voz de David Seville.

Carey con este nuevo récord, ya registra 19 de sus temas que alcanzaron el primer lugar de la lista Billboard, tan solo un tema por debajo de The Beatles.