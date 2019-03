Después de una semana en el hospital Silvia Pinal es dada de alta

Ciudad de México.- Aunque la actriz había dicho en entrevista con Ventaneando que desde el martes 12 de marzo estaba lista para ir a casa, portales reportan que Silvia Pinal fue dada de alta apenas este domingo.

Desde hace una semana trascendió que la madre de Alejandra Guzmán había sido hospitalizada tras presentar problemas en las vías respiratorias. Ella insistió en que se trataba solo de un “chequeo”.

Me siento muy bien, no es nada de enfermedad, es un chequeo. Entonces, a base de chequeos voy a salir hecha una muñequita… Es un chequeo que hoy mismo en la noche yo creo que salgo… Me siento bien porque estoy bien, es un chequeo, te da tranquilidad… Ya me voy al rato y pues muchas gracias por preocuparse por mí”, dijo la famosa el martes de la semana pasada.