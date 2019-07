¿Desterrada de las redes? Además de Twitter, Lovato se aleja de Instagram

Estados Unidos.- En lo que prácticamente marca su completa ausencia de las redes sociales, la cantante Demi Lovato tomó la decisión de decirle adiós a Instagram por un tiempo, esto luego de que ‘tomara partido’ y defendiera públicamente al manager Scooter Braun con respecto a la controversia por su adquisición de la discográfica que está apoderada de toda la música de Taylor Swift.

En medio de la polémica que se desató hace unos días, Demi empleó Instagram Stories para compartir algunos mensajes en los que dejó en claro que apoya a Braun, a quien describió como “un buen hombre” y una persona por la que está “agradecida de que llegara a mi vida cuando lo hizo”.

En uno de los textos, la intérprete de Sorry not sorry solicitó a sus seguidores que pararan el bullying, pues “ya hay suficiente odio en el mundo”, sin embargo, la inminente reacción de internet fue todo lo contrario.

Según recogen cuentas de fans de Lovato, la artista recientemente publicó una Historia de Instagram en la que anuncia su retiro temporal de dicha red social.

Tomaré un descanso por un tiempo. Sean amables”, escribió Demi Lovato.

Demi via Instagram story (ddlovato) pic.twitter.com/28KZuIbQSO — Demi Lovato News (@itsJCMD) 4 de julio de 2019

A principios de febrero, la intérprete de Tell me you love me cerró su perfil de Twitter debido a la controversia que se desencadenó por un meme referente al origen británico del rapero 21 Savage que compartió en sus redes.

La imagen con intenciones cómicas causó la furia de internautas, e incluso de figuras de la música, ya que el rapero en ese momento estaba en proceso de deportación luego de trascender que proviene del Reino Unido y que aparentemente había permanecido en Estados Unidos de forma ilegal.

Internautas consideraron que Demi se estaba burlando de su situación, algo que ella desmintió en Instagram. Posteriormente, la cantante decidió cerrar Twitter.

En la página de Facebook de Lovato no se realizan publicaciones desde julio de 2018, por lo que, con el retiro momentáneo de Instagram, Demi prácticamente está ausente en todas las redes.

El Instagram de la artista permanece activo, sin embargo, no tiene posts o actividad de Historias desde hace algunos días. La última publicación de la cantante fue un emotivo mensaje que dedicó a una mascota que murió.