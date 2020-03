Destrozada, Andrea Legarreta revela el infierno que vivió por 'opinar' del dólar

Ciudad de México.- La famosa conductora y actriz, Andrea Legarreta, estuvo como invitada en el programa de What a Woman edición 'Rompiendo prejuicios' y ahí habló de distintos temas que han sacudido su vida, como aquella ocasión en la que 'opinó' del dólar.

Durante una entrevista con Fernanda Tapia, la conductora del programa Hoy recordó el infierno que vivió luego de este comentario acerca de la economía de México.

Asimismo, Andrea volvió a señalar que este comentario sobre el dólar ni siquiera era su opinión y ella solo leyó lo que decía el teleprompter.

No fueron mis palabras sino algo que estaba escrito por especialistas que formaban parte del programa y a mi como conductora me tocaba decir, no era mi punto de vista. Incluso dijeron algo que yo nunca mencioné y era que la devaluación no afectaba a la economía".