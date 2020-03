¡Destrozada! Esto dijo Rocío Sánchez Azuara a su hija antes de que muriera

Ciudad de México.- La querida conductora, Rocío Sánchez Azuara, tuvo una íntima entrevista con su colega, María Patricia Castañeda, en donde habló distintos temas de su vida privada como la dolorosa muerte de su hija, Daniela Santiago Sánchez, quien murió a los 31 años.

Entre lágrimas y destrozada por lo difícil que es hablar del tema, la querida exconductora de TV Azteca reveló las últimas palabras que dijo a su hija antes de que muriera.

Rocío explicó que bromeaba con la muerte a fin de que Daniela no temiera partir, sin embargo, siempre le pedía que si ella moría primero tenía que venir por ella.

Me dijo ‘tú y yo ya hablamos, sabemos lo que va a pasar y nos vamos a ver, te falta un chorro’, a lo que yo le contesté ‘pues quién sabe cuánto me falte pero acuérdate que quedamos que si está mejor allá que acá, me llevas '", dijo la conductora totalmente destrozada.

Sánchez Azuara también confesó que su hijo, José Luis, no alcanzó a despedirse de Daniela debido a que vive en Miami.

El día que mi hija se fue no era el día que nos habían dicho se iba a ir, entonces José Luis no llegó y tuvo que hablar con ella por teléfono, le dijo ‘hermana ni me despido, tú vas a seguir aquí, me vas a seguir inspirando y ahí te alcanzo después’, Ella dijo que sí y ahí se acabó".